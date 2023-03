Fittipaldi verrast door chaos rondom Alonso-straf: "Dan moet je het zeker weten"

Afgelopen weekend ontstond er veel onduidelijkheid over de straf van Fernando Alonso in Saoedi-Arabië. De Spanjaard eindigde als derde, maar kreeg na afloop van de podiumceremonie een tijdstraf. Deze straf werd uren later echter teruggedraaid, ook dit zorgde voor frustratie. Emerson Fittipaldi was verrast door de chaos.

Alonso ontving al vroeg in de Saoedische Grand Prix een tijdstraf van vijf seconden. De Spaanse Aston Martin-coureur stond scheef in zijn startvlak en dat mag niet volgens het uitgebreide regelboek. Tijdens zijn pitstop loste hij zijn tijdstraf in, maar vlak na de race bleek dat de jack de wagen te vroeg had aangeraakt. Alonso kreeg een extra tijdstraf en verloor zijn podiumplaats aan George Russell. Uren later werd de straf echter weer teruggedraaid.

Honderd procent zekerheid

Het zorgde voor veel onduidelijkheid en ergernis onder fans, volgers en kenners. Ook tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi snapte er helemaal niets meer van. De Braziliaan spreekt zich erover uit bij Motorsport.com: "Het was een onduidelijk situatie nadat Alonso als derde was gefinisht, nog een straf kreeg waardoor hij van het podium viel om dan vervolgens weer derde te worden omdat de straf werd teruggedraaid. Ik was erg verrast door de situatie. Als je zo'n belangrijke beslissing neemt, dan moet je voor de volle honderd procent er zeker van zijn dan het klopt."

Verbazing

Fittipaldi heeft zich ingelezen over de zaak en kwam erachter dat er nogal wat verkeerd was gegaan bij de totstandkoming van de straf. De Braziliaanse oud-coureur is er fel over: "Ik heb begrepen dat je de auto niet mag aanraken als je de straf inlost tijdens de pitstop. Een monteur mag dus niet met de hand de auto aanraken. Daar was dus geen sprake van, dus waarom gaven ze hem die straf van tien seconden? Ik was erg verbaasd en ik weet zeker dat ik daarmee niet de enige was."