Russell wil dat 'zinloze' regels na Saudi Grand Prix herzien worden

De Grand Prix van Saudi-Arabië van afgelopen zondag werd in een redelijk gehalte aan controverse gehuld. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso leek voor even zijn derde finishplaats vanwege een verlate tijdsstraf aan collega George Russell kwijt te zijn, maar kreeg uiteindelijk alsnog zijn podiumplaats terug. Na afloop hamert Russell, voorzitter van de bond van Formule 1-coureurs, erop dat bepaalde regels door de FIA ingezien moeten gaan worden, zodat er eventuele veranderingen plaats gaan vinden om bepaalde procedures zoals het juist positioneren op de startplek makkelijker worden.

George Russell leek afgelopen zondag naar een sterke vierde plaats te rijden, totdat hij het eremetaal van Fernando Alonso toegereikt kreeg. Het vieren van zijn verrassende podiumplaats duurde echter niet al te lang, aangezien hij even later zijn podiumpositie weer terug aan Alonso moest geven. De verwarring rondom Alonso’s situatie was groot, waardoor Russell nu een oproep aan de FIA doet om wat betreft een aantal regelementen het een en ander nog eens in te zien, zodat soortgelijke situaties zich in de toekomst niet meer voor kunnen doen.

Alonso kreeg een tijdsstraf van vijf seconden omdat hij niet goed in zijn startpositie stond. De tweevoudig wereldkampioen wou dit tijdens zijn pitstop laten incasseren, die tijdens de safety car-periode werd uitgevoerd. Een monteur van Aston Martin raakte zijn AMR23-bolide echter íets te vroeg, waarna de FIA zich genoodzaakt zag om een tijdsstraf van tien seconden aan Alonso te geven. Deze straf werd later na het bezwaar van zijn team uiteindelijk teruggedraaid, waardoor de Spanjaard alsnog zijn honderdste Formule 1-podium mocht vieren. Russell roept op tot veranderingen.

"Ik snap waarom die regels er zijn", begint Russell, doelend op Alonso’s straf omdat hij niet goed op zijn startpositie stond. "Uiteindelijk moeten we ons binnen de regelementen begeven. Maar toch vind ik dat we ons gezond verstand moeten gebruiken en kunnen concluderen dat hij (Alonso) uiteindelijk geen voordeel hieruit heeft gehaald. Misschien is een straf van vijf seconden iets te zwaar."

Russell benoemt dat ook de daaropvolgende penalty van tien seconden te 'extreem' is: "Dit soort taferelen zal iedereen een beetje frustreren. Vooraf aan dit raceweekend hebben we veel gepraat over welke lijnen je wel of niet mocht aanraken, zoals bijvoorbeeld bij de in- en uitgang van de pitstraat. Tijdens de kwalificatie zagen we dat een aantal auto’s hun rondetijden verwijderd werden omdat ze een klein beetje rode verf hadden weg geschraapt. Naar mijn mening was dit een beetje zinloos, dus ik denk dat we met z’n allen een samenkomen moeten gaan vinden", besluit Russell.