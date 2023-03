Aston Martin reageerde sportief op Alonso-straf: "Applaus voor Fernando"

Fernando Alonso reed gisteren in Saoedi-Arabië weer een zeer sterke Grand Prix. De Spaanse Aston Martin-coureur startte als tweede en greep zelfs de leiding bij de start. Door een laat uitgedeelde tijdstraf verloor hij uiteindelijk zijn podiumplek, hij reageerde echter sportief. Ook Aston Martin houdt het hoofd omhoog.

Alonso kreeg al in de eerste rondjes van de Grand Prix een tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet goed in zijn startvlak stond. Toen hij zijn tijdstraf inloste, raakte men te vroeg zijn wagen aan en dat leverde hem na de podiumceremonie een straf op. Aston Martin reageerde sterk op Twitter: "Applaus voor Fernando, hij zorgde voor entertainment en liet een goede pace zien. Team, bedankt voor jullie support!" De straf werd later teruggedraaid door de stewards waardoor Alonso zijn podium behield.

Round of applause for @alo_oficial who brought the entertainment and great pace again today.



Thanks for your support again this weekend, team.