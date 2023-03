Ferrari enorm voorzichtig: "Coureurs gevraagd zelfs kleinste dingen door te geven"

Het team van Ferrari kent alles behalve een goede start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal zag Charles Leclerc uitvallen in de openingsrace en de Monegask krijgt als gevolg daarvan dit weekend een gridstraf in Jeddah. Laurent Mekies heeft de coureurs gevraagd om alle mogelijke problemen door te geven.

Ferrari wilde dit jaar weer mee gaan doen om de prijzen, maar vooralsnog lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren. De Bahreinse Grand Prix was twee weken geleden een grote teleurstelling en in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek er onrust te heersen. Doordat Leclerc wederom de beschikking krijgt over nieuwe Control Electronics, loopt hij direct al tegen een gridstraf aan.

Bij Ferrari is men dan ook zeer scherp op alle mogelijke problemen. De Italiaanse renstal wil namelijk toekomstige problemen voorkomen in de komende races. Ferrari’s racedirecteur Laurent Mekies is er duidelijk over in gesprek met Corriere dello Sport: “Het is belangrijk om honderd procent voorzichtig te zijn. We hebben onze coureurs zelfs gevraagd om zelfs het kleinste signaal dat er mogelijk raar uitziet, aan te geven bij ons.”