Perez jaagt op succes: "Hopelijk mijn beurt om te winnen"

Sergio Perez bezorgde zijn team Red Bull Racing tijdens de seizoensopener in Bahrein een 1-2tje. De Mexicaanse coureur kwam achter zijn teamgenoot Max Verstappen als tweede over de streep. Perez wil het momentum in Jeddah vasthouden, maar hij wil ook op jacht gaan naar de zege in de Saoedische straten.

Het team van Red Bull Racing begon het seizoen ijzersterk en men ziet de Oostenrijkse renstal dan ook als de grote favoriet voor de wereldtitel. Perez werd tijdens de eerste race tweede en zijn achterstand op Verstappen was vrij fors, wel had hij zelf ook een grote voorsprong op nummer drie Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Verbetering

Perez wil in Jeddah op jacht gaan naar goede resultaten. De Mexicaanse coureur blijft kalm en deelt zijn verwachtingen voor de Grand Prix in zijn vooruitblik: "Het is zaak om het momentum van de Bahreinse Grand Prix vast te houden. Er is nog ruimte voor verbetering om de auto sneller te maken. In de eerste race hebben wij veel data kunnen verzamelen en achter de schermen is er goed gewerkt. Het gaat interessant worden om te zien hoed iedereen komend weekend presteert."

Winnen

Perez weet dat er in Jeddah weer wordt gereden onder compleet verschillende omstandigheden. Op het stratencircuit kan er veel gebeuren. Perez: "Het is een heel erg ander circuit dan die in Bahrein. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar de baan waar ik vorig seizoen de pole position pakte. De timing van de Safety Car was toen nogal ongelukkig toen ik aan de leiding van de race reed. Hopelijk is het nu mijn beurt om te winnen."