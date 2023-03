Button: Fulltime NASCAR-stoeltje 'een mogelijkheid' als gastraces succesvol zijn

De Formule 1-wereldkampioen van 2009 Jenson Button meent dat een deur richting een toekomstig fulltime NASCAR Cup-stoeltje zeker open zal staan in het geval zijn drie gastraces in 2023 met succes verreden zullen worden.

Bij drie NASCAR Cup races van dit jaar (COTA, Chicago en Indianapolis road course) zal de Britse autosporter op de grid staan, waarbij hij namens het team van Rick Ware Racing zal gaan uitkomen. De 43-jarige Button zal dan voor het eerst in een NASCAR race deelnemen, waarbij er dus twee aansluitende races zullen volgen.

Button geeft aan dat hij al jongeling de NASCAR volgt, waarbij zijn eerste blik op de koekblikwagens vielen op het moment dat hij de film Days of Thunder op de beeldbuis zag verschijnen. "Als kind in Engeland hadden we in de jaren tachtig maar vier televisiezenders, waarbij er buiten het Europese er weinig echte sport te zien was. Days of Thunder wist NASCAR voor mij te introduceren."

De coureur die onder andere voor het F1-team van BAR en Brawn GP heeft geracet, meent dat NASCAR’s evolutie van voornamelijk oval courses naar tegenwoordig ook flink wat street courses hem heeft verleidt om een poging in deze autosportseries te wagen. "Het is zo anders dan wat ik gewend was (met de Formule 1). Dat weerhield mij ervan om destijds daadwerkelijk een poging te wagen. Nu er meer road courses zijn, is het zeker verleidelijker, aangezien ik denk ik dan competitiever ben."

Button zegt dat een toekomstig NASCAR stoeltje zeker op de lijst van mogelijkheden bestaat, mits zijn drie races in 2023 succesvol zijn. “Als ik het kampioenschap en de auto leuk vind, ik veel plezier heb en tegelijkertijd competitief kan zijn, dan is die kans er zeker. Maar zoals ik al zei, moet ik eerst op een hele andere manier leren (om te racen)”, sluit Button af.