Asfalt van stratencircuit in Monaco wordt vervangen

Later dit jaar staat de legendarische Grand Prix van Monaco weer op het programma. De race is een zeer bijzonder event, maar kent ook zo zijn minpunten. Er wordt vaak geklaagd over het gebrek aan inhaalacties en ook het asfalt is een punt van kritiek. Dat laatste punt heeft men in ieder geval onder handen genomen.

De Monegaskische Automobiel Club deelt namelijk dat er actie is ondernomen in Monte Carlo. De hoge heren achter de Grand Prix delen dat het asfalt in Monaco op meerdere punten vernieuwd. De ACM deelt een viertal foto's op sociale media waar de werkzaamheden op te zien zijn. Volgens de organisatie van de Grand Prix is er momenteel al bijna 15.000 vierkante meter aan asfalt geprepareerd. De Grand Prix staat op het programma voor 28 mei.