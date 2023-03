'Red Bull komt in komende raceweekenden met updates'

Het team van Red Bull Racing begon vorige week op zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team een oppermachtig 1-2tje. Red Bull is de gedoodverfde titelfavoriet en het lijkt erop dat ze nog sterker gaan worden, er worden namelijk updates verwacht.

Red Bull was in Bahrein zeer snel en betrouwbaar. Verstappen en Perez reden een relatief simpele Grand Prix en hun voorsprong op de rest van het veld is groot. Er wordt dan ook gevreesd voor een door Red Bull gedomineerd seizoen, de Oostenrijkse renstal lijkt hun voorsprong alleen maar te gaan uitbreiden. Het goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport laat weten dat er in de komende raceweekenden meerdere updates worden geïntroduceerd.

AMuS laat namelijk weten dat er in Australië en Azerbeidzjan nieuwe updatepakketten worden geïntroduceerd door de regerend constructeurskampioen. Volgens het Duitse medium wordt er tijdens het Australische Grand Prix-weekend een kleine update meegenomen door Red Bull, in Azerbeidzjan komt men echter met een significante update. Wat de updates precies gaan inhouden, is nog niet bekend. Volgens AMuS weten de concurrenten van Red Bull ook nog niet waarom het team zo sterk voor de dag komt.