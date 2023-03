Williams wil nog in 2023 een keuze maken over 2026-motorpartner

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en het is voor de teams dan ook van belang om een goede keuze te maken voor een mogelijke motorpartner. Williams werkt nu nog samen met Mercedes, maar de renstal geeft aan dat ze later dit jaar een beslissing gaan maken voor de toekomst.

In 2026 gaan de motorreglementen van de koningsklasse van de autosport flink op de schop. De interesse in de nieuwe motorreglementen is groot en Ferrari, Mercedes, Alpine, Red Bull Ford, Honda en nieuwkomer Audi zullen vanaf dat jaar de Power Units gaan maken. De niet-fabrieksteams zullen dan ook een keuze moeten gaan maken voor de nieuwe motorpartner.

Het is vanzelfsprekend goed mogelijk dat de teams ook in 2026 blijven samenwerken met hun huidige motorpartner. Het team van Williams heeft in ieder geval nog geen knoop doorgehakt. Kersvers teambaas James Vowles legt het uit bij de media-afdeling van de Formule 1: "Die keuze wordt hoe dan ook dit jaar gemaakt. Ik denk dat de teams niet veel later dan dit jaar keuzes zullen gaan maken of ze wel of niet de huidige motorpartner gaan verlaten."