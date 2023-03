Vader Perez verwacht wereldtitel: "We krijgen een Mexicaanse wereldkampioen"

Sergio Perez is bezig met zijn derde seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur is de overduidelijke tweede coureur naast Max Verstappen. De vader van Perez ziet de zaakjes iets anders en verwacht dat er snel een Mexicaanse wereldkampioen zal komen in de Formule 1.

Perez werd in 2021 aangetrokken als overduidelijke rechterhand van Max Verstappen. De Nederlandse coureur is de vooruit geschoven pion en hij vecht dan ook om de titels. Perez gaf hem in de afgelopen seizoenen veelal rugdekking en het is de verwachting dat hij hiermee zal doorgaan. Perez steekt echter niet onder stoelen of banken dat hij ook wereldkampioen wil worden.

Perez' vader Antonio heeft zeer hoge verwachtingen van zijn zoon en Red Bull Racing. Perez senior gaat er namelijk vanuit dat de Red Bull-coureur in de komende seizoenen zal gaan meevechten om de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met zijn landgenoten van de krant Esto is Perez senior duidelijk: "We gaan een wereldkampioen Formule 1 uit Mexico krijgen. Sinds hij een kind is zegt hij al dat hij pas naar Mexico terugkeert als hij wereldkampioen is geworden."