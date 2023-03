Alpine verwacht niet dat ze top drie kunnen uitdagen

Het team van Alpine barst momenteel van de ambitie. De Franse renstal wil meevechten om de podiumposities en het was zelfs de bedoeling om dit jaar dit doel te kunnen behalen. Het lijkt er echter niet op dat dit gaat gebeuren, maar volgens Alpine-kopstuk Laurent Rossi is dit geen probleem.

Alpine kende vorig jaar een uitstekend seizoen in de Formule 1. De Franse renstal werd vierde in het constructeurskampioenschap van de koningsklasse van de autosport. Dit jaar wilde men de stap zetten, maar de seizoensopener in Bahrein gaf Alpine geen hoop om dit doel te kunnen bereiken. Het lijkt er echter niet op dat men zich bij Alpine hier zorgen over maakt.

Uitstellen

Alpine CEO Laurent Rossi haalt er bijvoorbeeld zijn schouders over op. Rossi heeft namelijk een opvallende verklaring voor het feit dat het team de doelstelling niet kan behalen. In gesprek met AutoHebdo legt Rossi het uit: "Iedereen zegt dat we het aan het uitstellen zijn. Het duurt echter wel eventjes om dit doel te bereiken, om te bereiken waar Mercedes was en waar Red Bull Racing nu is. Die teams hadden drie, vier of vijf jaar nodig hiervoor, Ferrari had er nog meer tijd voor nodig."

Volgens plan

Rossi denkt dan ook dat zijn team gewoon de doelen kan behalen. De CEO van de Franse renstal heeft ook hier een opvallende verklaring voor. Rossi spreekt zich uit: "De eerste twee seizoenen van dit plan van vier tot vijf jaar gaan momenteel goed. Ze liggen in de lijn van onze verwachtingen. We werden vijfde in 2021 en we werden vierde in 2022. Het is dan ook normaal om onze pijlen te richten op het podium."