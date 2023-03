'Mercedes haalt James Allison mogelijk terug om problemen op te lossen'

De tegenvallende start van het seizoen van het team van Mercedes zorgt ervoor dat het team tot actie moet overgaan. De Duitse renstal gaat al met de nodige aanpassingen komen, al is het onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Het lijkt er echter ook op dat er een bekende naam terug wordt gehaald naar het team.

Mercedes wilde dit jaar weer meevechten om de zeges, maar al naar één weekend heeft men die doelen alweer in de koelkast moeten plaatsen. George Russell en Lewis Hamilton werden in Bahrein verslagen door de concurrentie en ze waren na Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari slechts het vierde team van de race op het Bahrain International Circuit.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat men bij Mercedes mogelijk teruggrijpen naar een oude bekende. Het kan volgens het Italiaanse medium namelijk zomaar zo zijn dat James Allison weer fulltime gaat werken voor het team van Mercedes. De Brit was jarenlang de technisch directeur, maar hij deed in 2021 een stapje terug. Sindsdien is Mike Elliott de technische man van het team. Allison houdt zich momenteel onder meer bezig met het INEOS-zeilteam, maar kan nu dus mogelijk terugkeren bij Mercedes.