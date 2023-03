Zoon van FIA-president Ben Sulayem overleden na verkeersongeval in Dubai

De zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, is afgelopen dinsdag na een auto-ongeluk in Dubai overleden. Het tragische nieuws over zoon Saif Ben Sulayem werd eerder door lokale media gemeld, waarna het bericht later door een woordvoerder van de FIA is bevestigd.

Afgelopen dinsdagavond 7 maart wisten verschillende lokale media in Dubai te melden dat er bij een verkeersongeval een dodelijk slachtoffer zou betrokken zijn, en dat het om Saif Ben Sulayem zou gaan, de zoon van FIA-president Mohammed. Een woordvoerder van de FIA heeft dit nieuws vervolgens bevestigd.

Saif Ben Sulayem was net als zijn vader druk in de racewereld bezig. De zoon van nam onder andere deel aan de Formule 4 series van de Verenigde Arabische Emiraten. Saif nam alleen deel aan races die op het voor de Formule 1 bekende Yas Marina Circuit werden verreden, waarbij hij onder andere tegen Oscar Piastri en Logan Sargeant heeft geracet.

De internationale autosportbond heeft besloten dat het geen verdere statement naar buiten zal brengen. In het korte bericht vraagt Mohammed Ben Sulayem dat eenieder de privacy van hem en zijn familie zal respecteren.