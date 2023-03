Brundle ziet Mercedes worstelen: "Het klikt nog niet"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Bahrein een zeer tegenvallende start van het nieuwe seizoen. De renstal wilde sportieve wraak nemen na een teleurstellend 2022, maar dat lukte niet. Martin Brundle ziet dat men bij Mercedes wel de juiste mensen heeft, maar nog niet alles klikt.

Mercedes wilde meevechten met de concurrentie in Bahrein, maar dat lukte niet. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelde overduidelijk met hun wagens en werden uiteindelijk verslagen door de teams van Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari. Na afloop was de sfeer dan ook alles behalve goed en vielen er een aantal harde woorden uit de monden van de Mercedes-kopstukken.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig commentator Martin Brundle ziet dat Mercedes worstelt. In zijn column voor Sky Sports is hij duidelijk: "Aan het begin van het hybridetijdperk had Mercedes een dominante Power Unit, dat is echter niet meer zo. Toen er ruimte was voor verbetering, hebben ze de boot gemist. Ze zijn ook een aantal belangrijke personen kwijtgeraakt zoals Andy Cowell en James Vowles. James Allison houdt zich binnen het bedrijf met andere dingen bezig. Er loopt veel talent rond, het klikt alleen nog niet."