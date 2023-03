Tickets voor Sainz-tribune bij Grand Prix van Spanje in recordtempo uitverkocht

Ferrari-coureur Carlos Sainz zal bij de Spaanse Grand Prix van dit seizoen geen tekort aan support krijgen, dat is zeker. Ook in 2023 heeft de Spanjaard namelijk een speciale tribune voor al zijn fans klaar staan, waar ze de race nauwlettend kunnen bekijken. De man uit Madrid wist eerder deze week te melden dat alle 3300 toegangskaarten voor het gehele weekend in recordtempo zijn uitverkocht.

Fans die toegangskaarten voor de Sainz-tribune hebben gekocht, krijgen ook bij deze editie een aantal extra’s cadeau om de sfeer tijdens het raceweekend te verhogen. Voor de scherpe prijs van 180 euro hebben Sainz-fans niet alleen een weekendticket op zijn persoonlijke tribune bemachtigd, maar krijgen als extra’tje een pet, een CS55-vlag en een sixpack Estrella Galicia 0.0 bier cadeau.

Sainz is met het goede bericht dat de tribune in recordsnelheid is uitverkocht in ieder geval bij de Spaanse Grand Prix van een goede thuissupport verzekerd. Of hij zijn SF23-auto als eerste over de finishstreep zal weten te brengen, valt nog te bezien. De Spaanse Grand Prix wordt in het weekend van 4-6 juni verreden.