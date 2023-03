Verstappen geen fan van kwalificatie-experiment: "Zie er het nut niet van in"

Autosportfederatie FIA wil dit seizoen gaan experimenteren met een nieuw format voor de kwalificatie. Het experimentele format is niet heel ingewikkeld, maar niet iedereen kan zich in deze plannen vinden. Max Verstappen is er bijvoorbeeld geen fan van en hoopt dat men zich gaat focussen op andere zaken.

De FIA wil namelijk gaan experimenteren met een kwalificatieformat waarbij alle bandencompounds worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de coureurs in het eerste kwalificatiedeel met de harde band moeten rijden, in het tweede deel met de mediums en in het laatste deel met de zachte banden. Tijdens de kwalificatie in Imola wordt er voor het eerst geoefend met dit opvallende format.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is geen fan van dit format. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is daar nogal duidelijk over bij de internationale media: "Ik hoop dat het in Imola niet te koud zal zijn, dan wordt het heel erg tricky. Ik denk niet dat het nodig is om dit soort dingen in de kwalificatie te doen. Ik zie daar het nut niet van in. Het is beter dat de auto's dichterbij elkaar komen qua performance, dan dat we het op deze manier spannender proberen te maken. Ik denk dat het alleen maar voor de show is."