Vasseur: Om Red Bull in eerste gedeelte van race bij te houden 'goed nieuws' voor Ferrari

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft, ondanks de matige puntenscore, een aantal goede dingen bij de Grand Prix van Bahrein gezien. De kersverse teambaas van de Scuderia meent dat zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz gedurende de race dichter bij de Red Bull-auto’s zaten dan vooraf verwacht, ondanks dat de concurrent een “killer strategie” in handen had.

Terwijl concurrent en regerend wereldkampioen Red Bull een relatief makkelijke 1-2 wist te behalen, moest het team van Ferrari genoegen met een vierde plaats en een DNF nemen. Red Bull-coureur Max Verstappen nam vanaf pole position meteen afstand van de rest, terwijl teamgenoot Sergio Pérez dankzij een matige start in het eerst gedeelte van de race in achtervolging van Ferrari-coureur Charles Leclerc zat.

Uiteindelijk wist Pérez aan Leclerc voorbij te komen, terwijl Verstappen steeds verder van zijn achtervolgers weg reed. Laatstgenoemde coureur had uiteindelijk een uitvalbeurt, waarop alleen Carlos Sainz nog punten voor zijn scharlakenrode renstal kon binnen sprokkelen. Ondanks een matige start van het 2023-seizoen, kan teambaas Frederic Vasseur een aantal positieve punten uit de eerste race meenemen.

"Na de testdagen had geen enkel team een duidelijk beeld van de situatie (van de precieze rangorde)", begint Vasseur. "Iedereen had zat met verschillende gehaltes aan brandstof en motorstanden te spelen. Toch had elk team wel de verwachting dat Red Bull in de kwalificatie een stuk sneller dan de rest zou zijn. Om hen vervolgens in de eerste vijftien ronden te kunnen bijhouden was goed nieuws."

Terwijl de Ferrari’s tijdens de eerste pitstop naar de harde banden verwisselden, nam concurrent Red Bull de keuze om voor de zachte banden te gaan. Ferrari’s concurrent waren met hun bandenmanagement daardoor in een sterk voordeel ten opzichte van de Scuderia. Vasseur noemt het voordeel van Red Bull een ‘game killer’. "Hier moeten wij ons nog in zien te verbeteren, al heeft het versterken van de betrouwbaarheid momenteel onze voorkeur omdat we op dit vlak nul problemen mogen hebben."

Aangezien Leclerc in ronde veertig uiteindelijk uitviel, was teamgenoot Sainz aan bod om de derde podiumpositie over te nemen. Echter was Fernando Alonso aan boord van zijn AMR23-auto daar om het feest te verzieken en de derde plaats van Sainz af te nemen. Ondanks dat Alonso landgenoot Sainz wist in te halen, denkt Vasseur dat niet Aston Martin, maar Ferrari het team zal zijn die het gevecht naar Red Bull kan brengen:

"Als je naar het eerste gedeelte van de race kijkt, waren we dichter bij Red Bull dan Aston Martin. We hebben nog maar één race gehad, dus we kunnen nog geen conclusies trekken. Ik denk dat Mercedes uiteindelijk wakker zal worden, en we weten niet wat er volgende week al kan gebeuren. Jeddah is een ander verhaal, aangezien we daar een ander soort asfalt hebben. We moeten afwachten of dat circuit ons beter zal liggen", sluit Vasseur af.