Russell roept op tot actie: "Als we races moeten opofferen, dan moeten we dat doen"

Het team van Mercedes kende een lastige seizoenstart in Bahrein. De Duitse renstal kon de concurrentie van Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari niet bijhouden. De teleurstelling was groot bij Mercedes en George Russell wil verandering zien. De Brit is bereidt zijn eigen prestaties op te offeren.

Mercedes had vorig jaar een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. De renstal kon de sterke Red Bulls niet bijhouden en het nieuwe concept met de zeropods was allesbehalve competitief. Tot ieders verrassing koos men voor het huidige seizoen weer voor het zeropod-design. Tijdens de eerste Grand Prix van afgelopen weekend werd duidelijk dat het plan weer was mislukt.

Bij Mercedes wil men actie gaan ondernemen om weer mee te kunnen vechten met de concurrentie. Mercedes-coureur George Russell roept bij Motorsport.com op tot actie: "We zijn hier om te winnen. We willen elke race optimaal presteren, als ik nu moet kiezen zou ik vanzelfsprekend gaan voor het winnen van een race. Als we races moeten opofferen om een kans te hebben, dan is dat misschien wat we moeten doen. Het is wel duidelijk dat we nu op achterstand staan