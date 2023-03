Hill ziet grote problemen bij Mercedes: "Misschien is er iets fundamenteels mis"

Het team van Mercedes kende een zeer tegenvallende seizoenstart in Bahrein. De Duitse renstal was slechts het vierde team achter Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari. De teleurstelling bij Mercedes was enorm en Damon Hill denkt dat er misschien iets fundamenteel mis is bij de Duitsers.

Mercedes wilde dit jaar sportieve revanche nemen na een tegenvallend seizoen in 2022. In Bahrein bleek echter dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor het team, Lewis Hamilton en George Russell konden op het circuit in Sakhir simpelweg niet meekomen met de concurrentie. Na afloop van de race spraken de coureurs en teambaas Toto Wolff zich teleurgesteld uit.

Het werd in ieder geval duidelijk dat men iets wil gaan veranderingen aan het huidige zeropod-design. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill laat in zijn analyse voor Sky Sports weten dat hij zich zorgen maakt: "Misschien is er iets fundamenteels mis met de directie die ze op zijn gegaan. Als dat het geval is, dan hebben ze een veel groter probleem bij het team. Ze moeten misschien roeien met de riemen die ze hebben en ieder het ongelijk bewijzen over hun huidige design van de auto."