Gemengde gevoelens bij Wolff: "Niet waar we willen staan"

Het team van Mercedes leek vandaag enigszins verrassend mee te kunnen vechten om de pole position. In de allesbeslissende run in Q3 kwamen George Russell en Lewis Hamilton echter niet in de buurt van de poletijd van Max Verstappen. Teambaas Toto Wolff maakt zich echter geen grote zorgen.

In de vrije trainingen zag het er nog alles behalve zonnig uit voor het team van Mercedes. De verschillen met Red Bull Racing, Ferrari en zelfs Aston Martin waren groter dan verwacht. Hamilton sprak zelfs uit dat hij vreesde dat het gat groter was dan vorig seizoen. In de kwalificatie vielen de verschillen uiteindelijk mee en werden Russell en Hamilton zesde en zevende.

Concept ontwikkelen

Mercedes-teambaas Toto Wolff was uiteindelijk wel redelijk tevreden met het resultaat in de kwalificatie in Bahrein. De Oostenrijker sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Het gat is niet buitengewoon groot, al helemaal niet als je je bedenkt dat we aan het einde maar met één band hebben gereden. Het is echter niet waar we willen staan. We gaan door met de ontwikkeling van dit concept en we denken dat we het voor elkaar gaan krijgen om te vechten voor pole. Dat was vandaag echter zeker niet het geval."

Gat

Wolff zag verder dat zowel Russell als Hamilton geen vrije ronde konden rijden in het derde deel van de kwalificatie. Hij weet echter nu goed waar zijn team staat in de eerste race: "Als we het gaan vergelijken met de andere band wordt het lastig want we hebben geen tweede band gebruikt. Het gat naar Red Bull is misschien vier tiende, maar dat zijn irrelevante berekeningen. Dat is het gat en dat is wat we moeten dichtrijden om te winnen."