Perez heeft duidelijke boodschap: "Als ik geen steun ontvang, ga ik dat ook niet geven"

Max Verstappen en Sergio Perez oogden in de afgelopen jaren als het ideale rijdersduo voor Red Bull Racing. Toch kwamen er aan het einde van het seizoen een paar onderlinge irritaties aan het licht. De strijdbijl werd al snel begraven maar Perez geeft aan dat hij niet gaat helpen als hij ook geen hulp ontvangt.

Verstappen zorgde eind vorig seizoen voor woede bij Perez tijdens de laatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix. De Nederlander, die op dat moment de titel al op zak had, wilde Perez er niet langs laten. Verstappen negeerde de teamorder en dat zorgde voor veel chagrijn bij Perez. Het probleem werd al snel uitgepraat, maar het gaf wel aan dat de coureurs soms met elkaar in de clinch kunnen liggen.

Sergio Perez is voor het aanstaande seizoen in ieder geval zeer ambitieus. De Mexicaanse Red Bull-coureur is namelijk nogal stevig in zijn bewoording over het helpen van elkaar. In gesprek met het Mexicaanse Fox Sports is Perez nogal duidelijk: "Het is belangrijk om als team samen te werken. Als ik echter geen steun ontvang, dan zal ik dat andersom ook niet gaan geven. Dat is nogal duidelijk. Ik verwacht overigens niet dat het zo ver zal gaan komen."