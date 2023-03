Viaplay en DPG Media slaan handen ineen voor radiorechten Formule 1

Gisteren werd bekend dat Viaplay ook de Nederlandse radiorechten van de Formule 1 heeft gekocht. Deze rechten waren tot vorig seizoen in handen van Olav Mols Grand Prix Radio. De actie van Viaplay is opvallend aangezien ze geen radiostation hebben, men heeft echter een opvallende oplossing gevonden.

Viaplay kondigde namelijk aan dat ze gaan samenwerken met DPG Media. Dit mediabedrijf is de uitgever van onder andere het Algemeen Dagblad. Via de site van deze Nederlandse krant zal het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk te horen zijn tijdens de kwalificaties en de Grands Prix van het aanstaande seizoen.

Tot vorig seizoen konden fans in Nederland naar de sessies kijken met het commentaar van Olav Mol. Via de app van Grand Prix Radio kon het beeld dat worden gesynchroniseerd met het commentaar van Mol. De commentator gaf tientallen jaren commentaar bij de koningsklasse van de autosport, maar Viaplay koos voor een nieuwe richting. De Grand Prix Radio-route is voor aanstaande seizoen dus verleden tijd, al heeft Mol wel de radiorechten van België in handen. Via bijvoorbeeld een VPN is zijn commentaar in Nederland dus wel te beluisteren.