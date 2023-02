Verstappen voelde testrondjes: "Altijd stijf na de allereerste keer in de auto"

Afgelopen week kwamen de Formule 1-coureurs voor het eerst dit jaar in actie tijdens een officiële F1-sessie. Op het circuit van Sakhir in Bahrein werden de testdagen afgewerkt. Ook Max Verstappen reed weer zeer veel rondjes en hij geeft eerlijk toe dat zijn lichaam hieraan weer moest wennen.

Voor het eerst sinds de seizoensafsluiter van vorig seizoen kwamen de heren coureurs weer in actie. Aangezien er werd getest met de nieuwe wagens werden er veel meters gereden om genoeg data te verzamelen. Tijdens de testdagen is het niet bijzonder als er op een dag meer dan honderd rondjes wordt gereden door één coureur. Ook in Bahrein was dat weer het geval.

Ook Max Verstappen reed weer zeer veel rondjes. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing geeft eerlijk toe dat hij dit wel even voelde. In gesprek met zijn landgenoten van Viaplay was Verstappen daar duidelijk over: "Natuurlijk voel je dat wel een beetje in de nek. Je voelt het meer in je schouders, ook voel je je sleutelbeen aangezien je de veiligheidsriemen om hebt. Zo'n eerste testdag voel je altijd wel en dan maakt het ook niet uit op welk circuit je rijdt en hoeveel rondjes je rijdt. Je bent altijd stijf na de allereerste keer in de auto."