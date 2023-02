Russell krijgt nieuwe race-engineer voor aanstaand seizoen

Het team van Mercedes wil dit seizoen weer gaan meevechten om de zeges in de Formule 1. Zowel Lewis Hamilton als George Russell barst van de ambities. Beide coureurs willen zich dit jaar in de strijd om de eindzege gaan mengen en Russell zal dat gaan doen met een nieuwe stem in zijn oren tijdens de races.

Russell werkte vorig jaar in zijn eerste volledige seizoen bij Mercedes samen met race-engineer Riccardo Musconi. Samen met Musconi wist Russell een groot aantal goede races te rijden en won de Britse coureur op het circuit van Interlagos in Brazilië zijn eerste Grand Prix. Het is gelijk de enige zege die Russell en Musconi zullen pakken, de race-engineer heeft voor aankomend seizoen namelijk een nieuwe job gekregen binnen het team.

Dat betekent dus dat Russell voor het aanstaande seizoen een nieuwe stem in zijn oren zal horen tijdens de raceweekenden. Mercedes heeft ervoor gekozen om een ervaren naam aan te wijzen als de nieuwe race-engineer voor Russell. Vanaf het aanstaande seizoen zal namelijk Marcus Dudley gaan fungeren als de race-engineer van de Britse Mercedes-coureur. Dudley was de performance-engineer van Mercedes en viel in het verleden soms in als race-engineer van Lewis Hamilton. In Oostenrijk vorig jaar verving hij bijvoorbeeld Hamiltons vaste engineer Peter Bonnington.