Verstappen maakt zich niet druk: "Hebben nu al wat dingen in de pijplijn"

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer sterke testweek achter de rug. De Oostenrijkse renstal was snel en maakte veel indruk op de concurrentie. De nieuwe RB19 is nu al op het juiste gewicht en men moet dan op zoek gaan naar nieuwe plekken voor updates. Max Verstappen verwacht daar veel van.

Red Bull kende vorig jaar een seizoenstart waarbij de wagen eigen te zwaar was. In de loop van het jaar introduceerde men veel verschillende updates om de performance van de wagen te verbeteren en om de wagen lichter te maken. Uiteindelijk kwam alles goed en werden Verstappen en Red Bull met overmacht kampioen bij zowel de coureurs als de constructeurs.

De nieuwe RB19 is dan ook al op gewicht en men moet dan ook opzoek gaan naar nieuwe gebieden om tijd te winnen. Verstappen laat aan Motorsport.com weten dat hij hierbij geen problemen verwacht: "Ik denk niet dat het moeilijker wordt qua doorontwikkeling. We zijn nu al veel dingen buitenom dat gebied aan het doen. Ik denk dat we best weten waar we aan moeten werken. Wij hebben nu ook al wat dingen in de pijplijn zitten, het is nu nog work in progress."