Hoge verwachtingen voor Aston Martin: "Dan zou Alonso op het podium eindigen"

Tijdens de testdagen van afgelopen week in Bahrein maakte het team van Aston Martin zeer veel indruk. De Britse renstal van de Canadese eigenaar Lawrence Stroll wordt door sommigen gezien als het derde team van de grid. Sterker nog, een enkeling gaat ervanuit dat Fernando Alonso aankomend weekend op het podium eindigt.

Alonso stapte over van Alpine naar Aston Martin en vooralsnog lijkt dit een goede keuze te zijn. Alonso kwam op alle drie de testdagen in actie en maakte daar indruk met zijn rondetijden en zijn pace in zijn longruns. Tijdens de testdagen werd al gefluisterd dat Aston Martin op gelijke hoogte staat met het team van Mercedes.

Ook Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz verwacht aankomend weekend veel van de Britse ploeg. Kravitz heeft de data nog eens goed doorgenomen en komt bij zijn eigen werkgever met een zeer opvallende voorspelling: "Ik zie Aston Martin als het derde team en in potentie zijn ze zelfs wat dichterbij Ferrari gekomen. Dat baseer ik vooral op de racerun van Fernando Alonso. Als je kijkt naar de long runs van zaterdag, dan zouden Max Verstappen, Sergio Perez en Alonso op het podium hebben gestaan. Ik zie ze wel voor Ferrari en Mercedes eindigen."