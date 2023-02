Ferrari-teambaas Vasseur trots na testweek: "Sfeer is perfect"

Het team van Ferrari kende in de afgelopen drie dagen een redelijk probleemloze testweek in Bahrein. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden de nodige meter en kwamen tevens tot een aantal snelle rondjes. Nieuwbakken teambaas Frédéric Vasseur is vooral blij met de sfeer binnen het team.

Ferrari wil dit jaar de aansluiting vinden met de concurrentie van Red Bull Racing. De Italiaanse renstal zette de eerste stap tijdens de wintertest en kende eigenlijk geen grote problemen. Bij Ferrari werd er verder geëxperimenteerd met een opvallende achtervleugel en was er op de eerste testdag het één en ander aan te merken op een deukje in de voorvleugel.

Doel

Teambaas Frédéric Vasseur was tevreden na de testdagen en de Fransman stak dat dan ook niet onder stoelen of banken. Vasseur werd na afloop geciteerd door Motorsportweek: "Het belangrijkste doel was het rijden van zoveel mogelijk meters en dat hebben we gedaan. Toch is het zo dat je altijd meer wil doen en dat je altijd meer tijd wil hebben. Dat geldt echter voor alle teams."

Sfeer

Vasseur is zelf bezig aan zijn eerste maanden als de teambaas van Ferrari en dat bevalt hem voorlopig best goed. De Fransman looft de sfeer binnen het team: "We hebben het voor elkaar gekregen en de performance leek er echt te zijn, maar we bevinden ons nog overduidelijk in het proces waarin we de auto moeten leren kennen. Het is dus te vroeg om iets te kunnen zeggen. De sfeer binnen het team is perfect en we zijn in goede vorm."