'Red Bull-management wil AlphaTauri verkopen'

Het team van AlphaTauri is al jarenlang het opleidingsteam van Red Bull. Het lijkt er echter op dat er bij de Italiaanse renstal in de toekomst mogelijk het een en ander moet gaan veranderen. Sinds het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz heeft het bedrijf een nieuw management en die hebben een duidelijke boodschap.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport heeft het nieuwe management AlphaTauri een keuze gegeven. Men merkt namelijk dat AlphaTauri momenteel veel meer geld kost dan Red Bull Racing. Het nieuwe management, met Oliver Mintzlaff als de man die over de F1-activiteiten gaat, heeft het team de keuze gekregen om of te verhuizen naar Groot-Brittannië of om AlphaTauri in de verkoop te zetten.

Geïnteresseerden

Als de tweede optie werkelijkheid wordt, komt er dus een renstal in de verkoop te staan. Aangezien er momenteel veel interesse is in de sport, zouden de mogelijke nieuwe eigenaren in de rij staan. Volgens AMuS zijn er momenteel drie geïnteresseerden in de renstal. Het zou hier gaan om Andretti, Hitech GP en Mumbai Falcons Racing. Andretti wil met Cadillac een eigen team opzetten en is volgens AMuS dan ook niet de meest serieuze kandidaat.

Hitech GP

Hitech zou momenteel de meest serieuze kandidaat zijn voor een mogelijke overname van AlphaTauri. Het team is al actief in de juniorenklassen. In de afgelopen jaren hebben al meerdere Red Bull-junioren voor het team gereden, de band met de Italiaanse renstal is dus aanwezig. Voorheen was Dmitry Mazepin de grote geldschieter van het team maar door de oorlog in Oekraïne komt het geld nu ergens anders vandaan.