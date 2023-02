Red Bull verklaart probleempjes Verstappen: "Kleine kinderziekte"

Max Verstappen kende gisteren niet bepaald een zeer productieve middag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was snel, maar hij reed 'slechts' 47 ronden in Bahrein. Verstappen stond namelijk geruime tijd in de pitbox met een probleempje aan zijn wagen, volgens Red Bull ging het om een kinderziekte.

Red Bull lijkt ook dit seizoen weer de te kloppen ploeg te zijn. De Oostenrijkse renstal is in Bahrein vooralsnog zeer productief en maakt met de nieuwe RB19 veel indruk op hun concurrenten. Verstappen was gisteren in de middag echter niet zoveel op de baan te vinden als men hoopte, toch lijkt er bij Red Bull geen vuiltje aan de lucht te zijn.

Verstappens engineer en Head of Race Engineering Gianpiero Lambiase haalt zijn schouders op over de problemen van Verstappen. In gesprek met de internationale media is hij er eerlijk over: "We hadden in de middag last van een kleine kinderziekte. Daardoor zijn we wat tijd verloren. Dit is echter wel de reden dat we komen testen, dan kunnen we deze problemen voorkomen op de momenten dat het erom draait. Het wordt op zaterdag een vol programma zodat we met alle nodige data de testdagen kunnen afsluiten."