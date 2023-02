Verstappen tevreden met testdagen: "Alles verliep vanaf de eerste meters soepel"

De wintertests zitten er voor Max Verstappen weer op. Aangezien Sergio Perez morgen de gehele dag in actie komt, kan Verstappen morgen achterover leunen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam vandaag weer sterk voor de dag en hij is dan ook blij met de voortgang van zijn team.

Verstappen kwam in Bahrein alleen in de middag in actie. De regerend wereldkampioen reed direct een aantal uiterst snelle rondjes en had de snelste tijd geruime tijd in handen. In de slotfase van de middagsessie werd zijn tijd echter nog wel verbroken door de verrassende Guanyu Zhou. Verstappen kon echter terug kijken op een succesvolle dag die alleen werd onderbroken door wat langere werkzaamheden.

Details

Het maakte Verstappen niet uit, na afloop was hij vooral een tevreden man. De Red Bull-coureur keek positief terug op de tests in gesprek met Verstappen.com: "De testdagen verliepen tot nu toe goed. Zeker op de donderdag toen we veel rondjes hebben gereden en we veel hebben kunnen uitproberen. Vandaag hebben we ons meer op de details gefocust en hebben we kleine stappen gemaakt. De auto reageert erg goed op de dingen die we veranderden. We hebben weer veel geleerd, voor het aanstaande weekend maar ook voor daarna. Ik ben erg tevreden."

Credits

Verstappen voelt zich al vanaf het allereerste rondje goed in de auto en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. De Nederlander wil nog niet te hard van stapel lopen voor de eerste Grand Prix, maar hij is wel dankbaar: "Het is geweldig om te zien hoe de auto tot stand is gekomen. Alles verliep vanaf de eerste meters soepel. De credits gaan daarvoor naar iedereen op de Red Bull-fabriek. Ze hebben de hele winter hard gewerkt, al vanaf vorig jaar."