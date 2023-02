Wolff maakt zich zorgen: "De auto was niet in balans"

Het team van Mercedes kende geen sterke sessies tijdens de tweede testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein. Lewis Hamilton had er in de ochtend geen vaart inzitten, wat ook niet hoeft tijdens de testdagen, en George Russell viel tijdens de middagsessie zelfs stil. Teambaas Toto Wolff geeft toe dat er problemen met de balans waren.

Mercedes wil dit jaar weer gaan meevechten om de zeges en misschien wel de wereldtitels. De concurrenten van Ferrari en Red Bull Racing zagen er echter veel stabieler uit in Bahrein. Mercedes had het moeilijk tijdens de sessies en dat viel vooral op tijdens de tweede sessie van de dag. Russell viel stil met hydraulische problemen en Mercedes kon de dag niet meer vervolgen.

Teambaas Toto Wolff had al snel door dat er iets niet aan de haak was bij zijn team. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes was daar eerlijk over bij F1 TV: "De auto was niet in balans. Je ziet het bijvoorbeeld aan de bandensporen tijdens het accelereren. Door de hitte is het niet gelukt om een fijne afstelling van de auto te vinden. Dit hoort wel allemaal bij het leerproces. Ik maak mij wel lichtelijk zorgen. De coureur zorgt hier immers niet voor, het komt doordat de auto te weinig grip heeft aan de achterzijde."