Vowles: Williams een 'schril contrast' in vergelijking met voormalig werkgever Mercedes

Naast vele positieverwisselingen bij andere Formule 1-teams, heeft ook Williams een nieuw gezicht dat vanaf 2023 aan het roer staat. Het is voormalig hoofd strategie van Mercedes James Vowles, die voor een nieuw avontuur heeft gekozen in zijn missie om de Britse renstal van de afgrond probeert weg te halen. Inmiddels is de 43-jarige Brit druk bezig om het team van binnen en buiten te leren kennen. Eén ding is zeker: er zit een groot verschil tussen zijn voormalig werkgever en Williams.

James Vowles was de aangewezen man om de door Jost Capito achtergelaten positie op te vullen. De Britse ingenieur werd vorige maand al door het team in zijn nieuwe positie geheven, maar nam iets voor de start van de driedaagse wintertest de officiële leiding over het team van Williams.

Het verschil tussen zijn voormalig- en nieuwe werkgever is wat betreft Formule 1-successen groot. Mercedes was ontzettend succesvol, terwijl Williams vorig seizoen nog als laatste eindigde. Toch is Vowles nu al zeer te spreken over het personeel dat onderdeel uitmaakt van Williams.

"Er zijn een aantal ontzettend goede mensen hier. Ze hebben het de afgelopen vijftien jaar heel zwaar gehad, onder andere vanwege een tekort aan financiële injecties. Toch kan je merken dat er dezelfde passie heerst die je bij elk team zou zien, ongeacht op welke positie ze in het klassement verkeren. Je kan zien dat ze er alles aan zullen doen om deze organisatie verder te brengen."

Niet alleen Jost Capito, maar ook technisch directeur Francois-Xavier Demaison kondigde zijn vertrek bij Williams aan. Vowles laat weten dat, naast het leren kennen van de interne structuur van het team, het zijn hoofddoel is om een passende vervanger te zoeken om de positie van technisch directeur op te vullen.

Momenteel is Dave Worner de interim technisch directeur bij de legendarische renstal, Vowles laat weten dat hij 'geen overhaaste beslissingen' zal maken in zijn zoektocht naar een permanente oplossing. "Er staat een sterke organisatie paraat die zonder technisch directeur werkt. Ze hebben een auto weten te bouwen die op moment van spreken op de baan rondrijdt, dus het is geweldig dat ze dat voor elkaar hebben gekregen."

Afsluitend meent Vowles nog steeds bezig te zijn om te 'begrijpen' in welke positie Williams nou precies verkeert: "Ik heb het voordeel gehad dat ik in een organisatie heb gewerkt (Mercedes) waar als ik ergens om vroeg, ik het dan ook kreeg. We hadden alles wat je maar kon wensen. Het vormt een schril contrast met waar ik nu ben. Vooral met het budgetplafond in gedachten is het lastig om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen."