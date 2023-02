McLaren teambaas Stella: Eerste testdag 'grotendeels volgens plan verlopen'

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is de eerste testdag van de Formule 1 goed verlopen. Het team wist als enige de barrière van honderd rondes niet te doorbreken; maar volgens Stella zijn beide eerste dagdelen zeer nuttig voor het team geweest.

Het eerste dagdeel van de Formule 1’s wintertestdagen zijn in grote lijnen netjes verlopen. De teams wisten veel ronden te klokken, vele (kleine) problemen werden aangekaart en vervolgens opgelost. Het team van McLaren stond in de middag echter enige tijd stil. De Britse renstal mistte daardoor kostbare tijd in het middaggedeelte, waardoor het rondentotaal van de dag uiteindelijk niet voorbij de honderd kwam.

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella waren de vertragingen niet vanwege enige problemen ontstaan. De kersverse voorman van het team laat weten dat het preventieve maatregelen genomen heeft zodat er geen problemen tijdens de testdagen zou ontstaan:

"We hadden een aantal kleine vertragingen opgelopen omdat het team wat delen van de carrosserie wou verstevigen, dit om toekomstig falen te voorkomen. Dit waren preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat we de veiligheid en betrouwbaarheid voor de rest van de dag konden waarborgen. Over het algemeen hebben we een positieve dag gehad. Hopelijk kunnen we dit voor dag twee en drie voortzetten zodat we klaar zullen zijn voor de eerste race van het seizoen", vertelt Stella.