Verstappen tevreden na eerste testdag: "Probleemloos verlopen"

Max Verstappen kende een zeer productieve eerste testdag in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur klokte zowel in de ochtend als in de middag de snelste tijd. De regerend wereldkampioen reed de gehele dag en reed een enorm aantal van 157 rondjes. Het stemt hem allemaal tevreden.

Verstappen reed als enige de gehele dag. Red Bull besloot Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez allebei anderhalve dag te geven. Dat betekent dat Verstappen morgen de halve dag rijdt en daarna niet meer in actie komt. De Nederlander reed vandaag stevig door en kende een vrijwel probleemloze dag in Sakhir. Het zorgt voor veel zelfvertrouwen bij Red Bull en Verstappen zelf.

Rondjes rijden

Na afloop van de middagsessie was er veel tevredenheid bij regerend wereldkampioen Verstappen. Na afloop deelde hij zijn enthousiasme met Verstappen.com: "Het ging goed. We hebben veel rondjes kunnen rijden en dat is precies waar we op hoopten. De dag verliep soepel en zonder problemen, we konden ons richten op de auto en het beter leren begrijpen van de nieuwe banden. We hebben veel kilometers gemaakt, zowel in de hitte als in de koelere avond."

Doorontwikkeling

Verstappen vindt het nog te vroeg om te zeggen dat de nieuwe Red Bull RB19 een stap vooruit is ten opzichte van de wagen van vorig jaar. Hij is wel positief: "We kwamen hier met alle kennis van de wagen van vorig jaar, dus dat is voor iedereen een makkelijke start. Het is mooi om de nieuwe auto te zien en om de doorontwikkeling te zien. Het gedrag van de wagen is iets anders, ook door de banden. Het was een goede dag om het allemaal te begrijpen."