'McLaren en Red Bull Powertrains praten over mogelijke motordeal'

Het team van Red Bull Racing is vanaf 2026 verantwoordelijk voor hun eigen power units. De Oostenrijkse renstal gaat samen met Ford voor de nieuwe motoren zorgen. Red Bull en zusterteam AlphaTauri zullen met de Red Bull Ford-krachtbronnen gaan rijden, maar mogelijk komt er een derde afnemer bij.

Red Bull is al geruime tijd bezig met het opzetten van hun eigen motorenproject onder de naam Red Bull Powertrains. De Oostenrijkers stonden open voor een samenwerkingsparter en uiteindelijk onthulde men dat ze gaan samenwerken met Ford. Samen zullen ze voor tenminste twee teams de krachtbronnen verzorgen, vanuit andere teams is er echter ook interesse in de Red Bull Ford-motoren.

McLaren lijkt namelijk zeer geïnteresseerd te zijn in de power units van Red Bull Ford. Volgens The Independent zijn er zelfs al gesprekken geweest tussen de beide partijen. Volgens het medium heeft McLaren CEO Zak Brown namelijk een bezoekje gebracht aan het Red Bull Powertrains-hoofdkwartier in het Britse Milton Keynes. Brown zou het daar hebben gehad over een potentiële deal. The Independent heeft om opheldering gevraagd bij Red Bull en een woordvoerder van het team liet weten dat Brown inderdaad op bezoek is geweest in Milton Keynes.