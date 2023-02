Honda heeft goed nieuws : "Maatregelen genomen voor de betrouwbaarheid"

Regerend constructeurskampioen Red Bull Racing gaat aankomend seizoen gewoon weer op titeljacht in samenwerking met Honda. De Japanners zijn officieel gezien geen motorleverancier meer, maar men maakt nog wel de krachtbronnen voor Red Bull en AlphaTauri. Honda kijkt uit naar het aanstaande seizoen en men heeft de betrouwbaarheid flink aangepakt.

Honda werkt nog tot en met 2025 samen met het team van Red Bull Racing. De Japanse fabrikant heeft zich ingeschreven als motorleverancier voor de nieuwe motorreglementen van 2026, maar met wie ze gaan samenwerken is nog onduidelijk. Red Bull gaat vanaf dat jaar in zee met Ford, de aankomende 3 seizoenen zullen ze echter nog nauw blijven samenwerken met de mensen van Honda.

Betrouwbaarheid

Honda's chief engineer Tetsushi Kakuda heeft in ieder geval goed nieuws voor de Oostenrijkse renstal. De motorleveranciers mogen door de engine freeze amper nog dingen verbeteren maar bij de internationale media is Kakuda wel positief: "We mochten in aanloop naar 2023 geen dingen verbeteren aan de performance. We hebben echter wel meerdere maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de Power Unit te verbeteren."

Performance

Kakuda denkt dat de verbeteringen aan de betrouwbaarheid van belang zullen zijn voor Red Bull en zusterteam AlphaTauri. De Japanner verklaart de keuze van Honda nogmaals: "Volgens mij hebben alle motorleveranciers vorig jaar de performance boven de betrouwbaarheid verkozen. Bij Honda hebben we dat ook gedaan. We hebben echt het uiterste gedaan om de verloren tijd in te halen vanwege de gewijzigde samenstelling van de brandstof."