Verstappen kiest ideaal rijdersduo: "Ik zou eerst voor een ervaren coureur gaan"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen proberen om zijn derde wereldtitel op rij te pakken in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur maakt zich echter niet druk en is vooralsnog wel in voor een geintje. Verstappen krijgt bijvoorbeeld de vraag wie hij zou contracteren als coureurs, mocht hij zelf de teambaas zijn.

Verstappen is al geruime tijd actief in de koningsklasse van de autosport en in de tussentijd heeft hij al tegen de nodige andere coureurs geracet. De Nederlandse regerend wereldkampioen weet dan ook goed wat voor vlees hij in de kuip heeft als het aankomt op de concurrentie. Hij steekt zijn bewondering voor bepaalde coureurs dan ook niet onder stoelen of banken.

De Red Bull Racing-coureur wordt in gesprek met Mobil 1 The Grid dan ook gevraagd naar welke coureurs hij zou contracteren, als hij zelf teambaas zou zijn. Verstappen komt met een enigszins te verwachten antwoord, hij kiest voor zijn vrienden: "Ik zou waarschijnlijk eerst voor een ervaren coureur gaan, dus dan kies ik voor Fernando Alonso. Daarnaast zou ik dan ook een jonge coureur in de auto gaan zetten. Dat zou dan in dit geval Lando Norris worden."