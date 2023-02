Stroll mist wintertest door blessure

Deze week worden de testdagen voorafgaand het seizoen afgewerkt op het circuit van Sakhir in Bahrein. Voor het team van Aston Martin wordt het een wintertest met de nodige problemen. Zojuist werd namelijk bekend dat Lance Stroll door een incident tijdens een training geblesseerd is geraakt. Hierdoor mist hij de wintertest in Bahrein.

Aston Martin meldt in een persbericht dat Stroll tijdens een training in Spanje betrokken raakte bij een niet ernstig ongeval. De Canadees zat op de fiets en het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en welke blessures hij heeft opgelopen. Het is niet duidelijk hoe snel Stroll weer herstelt is van zijn ongemakken, of hij kan starten in de seizoensopener over twee weken is dan ook nog hoogstens onzeker.