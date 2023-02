Verstappen genomineerd voor prestigieuze Laureus Award

Max Verstappen kende afgelopen jaar een uitmuntend seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won op overtuigende wijze zijn tweede wereldtitel op rij. De prestaties van Verstappen waren zeer sterk en dat levert hem nu een nominatie op voor een zeer prestigieuze sportprijs.

Verstappen is namelijk genomineerd voor een Laureus Award in de categorie sportman van het jaar. De concurrentie in deze categorie is niet mals. Verstappen neemt het op tegen voetbalsterren Kylian Mbappé en Lionel Messie, tennisser Rafael Nadal, atleet Mondo Duplantis en basketballer Stephen Curry. Red Bull Racing is genomineerd in de categorie sportploeg van het jaar en daar nemen ze het onder andere op tegen Real Madrid en de Engelse voetbalsters.

Verstappen kan voor het tweede jaar op rij worden verkozen tot sportman van het jaar. Hij reageert in een persbericht op Verstappen.com dan ook blij: "Het is een enorme eer om genomineerd te zijn voor deze prijs. Het was ongelooflijk om deze titel vorig jaar te winnen, want het is een prestigieuze erkenning en het betekent veel als je het opneemt tegen de beste sporters ter wereld. Om weer genomineerd te zijn is een presentatie op zich. Mijn dank gaat uit naar Red Bull Racing voor de steun tijdens het kampioensjaar. Ik wil ook de media bedanken voor de nominatie."