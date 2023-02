Mercedes verwacht veel van De Vries: "Misschien krijgen we er spijt van"

Aankomend seizoen zijn er met Max Verstappen en Nyck de Vries twee Nederlandse coureurs actief in de Formule 1. De Vries gaat rijden voor het team van AlphaTauri en de verwachtingen zijn hoog. Bij zijn voormalige werkgever Mercedes vermoeden ze De Vries nog wel eens snel kan promoveren naar Red Bull Racing.

De Vries fungeerde in de afgelopen seizoenen als de reservecoureur van het team van Mercedes. Vorig seizoen was de Nederlander bij veel Grands Prix aanwezig en reed hij tevens meerdere vrije trainingen voor Mercedes en haar klantenteams. De Vries mocht in Monza zelfs debuteren bij Williams als de vervanger van de zieke Alexander Albon.

Wereldtitel

De Vries heeft Mercedes nu dus verlaten voor Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Bij Mercedes kijkt men met verregaande interesse naar de verrichtingen van de Nederlander. Trackside Engineering director Andrew Shovlin spreekt zich uit in het boek Nyck & Max en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik ben ervan overtuigd dat Nyck genoeg talent heeft om races te winnen als hij bij het juist team in de auto zit. Het hangt van veel dingen af of hij wereldkampioen kan worden. Hij heeft gezien zijn leeftijd minder tijd om dat te bereiken, dat compenseert hij met zijn ervaring."

Spijt?

De Vries mag nu dus voor zijn kansen gaan bij AlphaTauri. Deze deal komt volgens Shovlin wel voort uit een afspraak die men in het verleden maakte: "We hadden de afspraak dat als we hem niet konden onderbrengen bij een Mercedes-team, hij voor de best mogelijke optie mocht gaan. Misschien krijgen we er spijt van dat wij hem hebben laten gaan. Het zou mij niets verbazen als hij in 2024 onze directe concurrent is bij het team van Red Bull Racing."