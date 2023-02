'Verstappen en De Vries in actie op eerste testdag Bahrein'

Deze week barst het Formule 1-geweld eindelijk weer los. Op het circuit van Sakhir in Bahrein werken de teams en de coureurs drie volle testdagen af. Dat betekent dus dat de coureurs de tijd goed moeten verdelen om zoveel mogelijk data en kennis te verzamelen. Max Verstappen en Nyck de Vries zullen de tijd evenredig gaan verdelen met hun teamgenoten.

Op donderdag wordt de eerste testdag verreden in Bahrein. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf komt regerend wereldkampioen Max Verstappen direct in actie. Verstappen zal de gehele donderdag voor zijn rekening gaan nemen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal daarnaast ook op de vrijdagmiddag in actie komen. De Telegraaf meldt dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez op vrijdagochtend en de gehele zaterdag in actie komt.

Verstappens landgenoot Nyck de Vries komt volgens De Telegraaf elke testdag in actie. De Friese AlphaTauri-coureur zal de dagen gaan verdelen met zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries zal de eerste ochtend van de testweek vanaf de zijlijn gaan bekijken, hij komt op donderdagmiddag voor het eerst in actie. Op de tweede testdag op vrijdag moet De Vries weer de hele ochtend wachten om vervolgens de middagsessie voor zijn rekening te nemen. Op zaterdag rijdt De Vries wel in de ochtend.