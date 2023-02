Haas sluit deal met nieuwe Amerikaanse sponsor

Het team van Haas is vooralsnog het enige Amerikaanse team op de Formule 1-grid. De Amerikaanse identiteit is bij Haas echter ver te zoeken: de coureurs komen uit Europa, de fabriek staat in Europa en de teambaas is een Italiaan. Met de komst van een nieuwe sponsor heeft men een stukje van de Verenigde Staten in huis gehaald.

Haas maakte deze week namelijk bekend dat ze een sponsordeal zijn aangegaan met Chipotle Mexican Grill. De keten is gevestigd in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Toch is Chipotle vooral een Amerikaans bedrijf. De logo's zullen te zien zijn op de nieuw VF-23 en op de racepakken van coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.