Horner duidelijk over kansen Perez: "Max is echt de man to beat"

Het team van Red Bull Racing wordt ook dit jaar weer gezien als de titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal zal de constructeurstitel gaan verdedigen en Max Verstappen zal datzelfde gaan doen in het wereldkampioenschap. Teambaas Christian Horner ziet in Verstappen de kopman en geeft Sergio Perez een realistisch doel mee.

Verstappen kende afgelopen jaar een zeer sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur verbrak meerdere wereldrecords en verpulverde de concurrentie. Ondanks de overmacht van Verstappen bleef zijn teamgenoot Sergio Perez hoopvol. De Mexicaanse coureur wil aankomend seizoen weer gaan meestrijden om de wereldtitel, maar het is nog maar de vraag of Red Bull een intern duel toestaat.

Favoriet

Bij Red Bull weet men ook wel dat Verstappen het seizoen begint als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Teambaas Christian Horner is daar nogal duidelijk over in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Met Max zijn vorm van dit moment? Hij is echt de man to beat als regerend wereldkampioen. Checo streeft daar natuurlijk ook naar, want waarom doet hij anders nog mee? De realiteit is dat Max momenteel meer de favoriet is voor het wereldkampioenschap als we naar een volledig seizoen kijken."

Kwaliteiten

Horner kent de torenhoge ambities van Perez, maar volgens de Brit hoeft dit geen enkel probleem te zijn. De Mexicaanse coureur droomt immers nog altijd van een wereldtitel. Horner is daar duidelijk over: "Weet je, Checo heeft de kwaliteiten om ook vooraan het veld te kunnen meestrijden. We hebben uiteindelijk wel allemaal de coureurs op het allerhoogste niveau nodig, ook met het oog op het wereldkampioenschap."