Alpine rijdt eerste drie Grands Prix met speciale roze livery

Het team van Alpine presenteerde tijdens de launch van zojuist niet één maar twee livery's. Net als in 2022 presenteerde men namelijk ook een knalroze livery. Deze wagen is veel meer dan een showmodel, men zal de roze kleurstelling namelijk gaan gebruiken tijdens drie Grands Prix.

Alpine maakte zojuist bekend dat de roze kleurstelling zal worden gebruikt tijdens de Grands Prix van Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië. De roze kleurstelling komt door de samenwerking me hoofdsponsor BWT. Op de normale blauwe livery is dit jaar ook veel roze te zien. Toch is de compleet roze kleurstelling alleen te zien in de openingsraces van het aanstaande Formule 1-seizoen.