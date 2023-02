Onderzoek wijst uit: Verstappen ontvangt tienduizenden haatberichten

De Formule 1-wereld zette zich in de afgelopen jaren steeds feller in tegen haatberichten op sociale media. Veel coureurs ontvangen haatdragende en toxische berichten via onder meer Twitter. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen ontving veel haat, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Het platform The Female Drive en het in onlinehaat-gespecialiseerde Areto Labs deden onderzoek naar haatreacties jegens Verstappen in de laatste maanden van het afgelopen seizoen. Tijdens oktober en november van het afgelopen jaar bestudeerde men zo'n 100.000 berichten over Verstappen. Uit het onderzoek bleek dat zo'n twintig procent van deze berichten beledigend waren.

Volgens The Female Drive en Areto Labs was er in zo'n negen procent van de onderzochte berichten sprake van een hoog risico. Van de twintig procent beledigende berichten waren er zo'n 16.500 toxisch en vielen er zo'n 4.500 berichten onder de noemer zeer toxisch. Uit een handvol voorbeelden blijkt dat Verstappen veel wordt uitgescholden, wordt zijn moeder meerdere keren uitgescholden en wordt er nog veel verwezen naar zijn duel met Lewis Hamilton in 2021.