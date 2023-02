Hamilton geeft update over filmproject: "Ik wil ervoor zorgen dat de cast divers is"

Lewis Hamilton is momenteel niet alleen druk bezig met het aanstaande Formule 1-seizoen, op de achtergrond werkt hij ook aan zijn filmproject. De Britse coureur werkt met onder meer Brad Pitt aan een film over de koningsklasse van de autosport. Hamilton doet zijn best om de cast van de film zo divers mogelijk te maken.

Het filmproject werd afgelopen jaar al aangekondigd en Hamilton barst van de ambitie. De film moet gaan over een ervaren coureur diens loopbaan bijna ten einde komt, deze rol wordt gespeeld door Pitt. De wereldberoemde acteur bezocht afgelopen seizoen de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas om inspiratie op te doen en om informatie te verzamelen.

Casting

Hamilton heeft zich in de afgelopen maanden weer wat meer bezig gehouden met het filmproject. De Mercedes-coureur neemt de audities door en legt de zaak uit bij RaceFans: "We zijn nu bezig met het proces waar we het karakter gaan kiezen voor de rol naast Brad. Dat houdt simpel gezegd in dat we naar ze kijken, ze sturen een video in. We hebben opnames van hen terwijl ze een aantal scenes spelen. Ik ben op kantoor geweest bij Jerry Bruckheimer en Joe Kosinski. We hebben ze doorgenomen en onze input gegeven."

Vrouwelijke coureur

Hamilton wil ervoor zorgen dat de cast van de nog te maken film zo divers mogelijk is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vindt dit zeer belangrijk: "Het is, denk ik, mijn taak om de cast divers te maken. Ik wil ervoor zorgen dat de film divers is en dat men zich ermee kan identificeren. Ik wil dat het eruit ziet zoals de Formule 1 er in de toekomst uit moet zien. Eigenlijk zoals het er nu al uit zou moeten zien, maar zoals het er in de toekomst uit gaat zien. Ik zou dus vrouwelijke monteurs willen zien en ik zou ook graag een vrouwelijke coureur willen."