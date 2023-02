Alpine vindt nieuwe teampartner in Ecowatt

Vandaag onthult het team van Alpine als laatste renstal hun nieuwe wagen voor het seizoen 2023. De Franse renstal zal de nieuwe A523 aan de buitenwereld tonen en op de wagen zullen de logo's van een nieuwe sponsor prijken. Gisteravond werd namelijk bekend dat ze een nieuwe opvallende sponsordeal hebben gesloten.

Alpine gaat namelijk een meerderjarig partnership aan met Ecowatt. Het bedrijf is een green investment platform en richt zich op herbruikbare energie. De logo's van Ecowatt zijn vanaf aankomend seizoen te zien op zowel de wagens als de racepakken van coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. De nieuwe Alpine-partner wil bijdragen aan het klimaatneutraal worden van de Formule 1 in 2030.

🔊 Today, Ecowatt enters a new strategic partnership with @AlpineF1Team🏎️🏁bringing our innovative green investment platform to the world of Formula One. Our mission: To fast-track net zero carbon emissions by 2030. #AccelerateChange ⏩🌍 pic.twitter.com/4LkMVf94xk