Russell rijdt eerste meters met nieuwe W14

Vandaag trok het team van Mercedes het doek van de nieuwe W14 E Performance. De Duitse renstal presenteerde de verrassend zwarte wagen en ging daarna direct het circuit op. Op het circuit van Silverstone voerde men namelijk direct de gebruikelijke shakedown uit met de W14.

Mercedes had al aangekondigd dat ze een shakedown zouden uitvoeren na afloop van de presentatie van de W14. Mercedes hield geruime tijd de kaarten tegen de barst, maar aan het einde van de middag deelde men een foto van de shakedown. George Russell had plaats genomen achter het stuur om de eerste rondjes te rijden met de nieuwe wagen. De Brit gaf later aan dat de shakedown goed was verlopen.