Horner twijfelt of Sargeant’s F1-komst groei in VS zal brengen

De Amerikaanse coureur Logan Sargeant zal dit aankomend seizoen één van drie Formule 1-rookies zijn. De 22-jarige coureur uit de zonnige staat Florida gaat bij het Formule 1-team van Williams naast teamgenoot Alex Albon plaatsnemen. Na jaren afwezigheid, keert de Amerikaanse vlag weer terug op de grid. Zal Sargeant’s komst naar de koningsklasse voor een groei van de sport binnen de Verenigde Staten zorgen? Red Bull-teambaas Christian Horner is sceptisch.

Na de lancering van de Netflix-serie Drive to Survive begon de Formule 1 binnen de Verenigde Staten enorm hard te groeien. Het heeft geleid dat het immens grote land dit seizoen maar liefst drie Grands Prix organiseert, namelijk in de zonovergoten staten Texas en Miami en gokhoofdstad Las Vegas.

Met de komst van een nieuwe Amerikaanse coureur naar de Formule 1, zou het aantal Amerikaanse Formule 1-fans zomaar kunnen groeien. Logan Sargeant zal voor het Formule 1-team van Williams gaan debuteren, waar hij naast Alex Albon zal proberen om de Britse renstal terug richting het middenveld te krijgen. Vele stemmen binnen- en buiten de Formule 1-paddock twijfelen echter of Sargeant’s debuut binnen de koningsklasse wel voor een zichtbare stijging vanuit de Amerikaanse hoek zal brengen. Eén van die stemmen is die van Red Bull-teambaas Christian Horner:

"Het is geweldig dat we hem hier (binnen de F1) hebben. Hij is een zeer getalenteerde jongen, maar hij zal gelimiteerd zijn in wat hij voor elkaar kan brengen", begint Horner tegenover de New York Post. "Het probleem hiervan, is dat als je op de veertiende of vijftiende plaats rondrijdt, je de mensen niet echt enthousiast zal maken. Als hij daarentegen in de kop van het veld in een sterke auto zou racen, dan zou je soortgelijke reacties kunnen zien als met Fernando (Alonso in Spanje) of Checo (Pérez in Mexico)."

"Stel je voor als er een Amerikaanse Max Verstappen was", droomt Horner. "Wat we (in de F1) nodig hebben, is een jonge, getalenteerde en competitieve Amerikaanse coureur", sluit Horner af.