Norris hekelt regelwijziging FIA: "We zijn hier niet op een school"

De regelwijziging van de FIA op het gebied van het maken van statements krijgt steeds meer en meer kritiek. De autosportfederatie heeft immers besloten dat teams en coureurs aankomend seizoen geen statements meer mogen maken zonder toestemming. Lando Norris hekelt de regels en is bereidt een boete te betalen.

De regelwijziging van de FIA volgt na een aantal seizoenen vol statements. Veel coureurs lieten afgelopen jaren hun stem horen over politieke, maatschappelijke of persoonlijke onderwerpen. Zo werden er bijvoorbeeld statements gemaakt na de moord op George Floyd, over klimaatverandering en bijvoorbeeld over homorechten in Hongarije en het Midden-Oosten. Als het aan de FIA ligt mag dit dus niet meer zonder toestemming.

U-turn

McLaren-coureur Lando Norris is zeer kritisch op de regelwijziging. De Britse coureur sprak zich na de launch van de MCL60 uit en werd geciteerd door RaceFans: "Als er een boete opstaat, dan zal ik de regels mogelijk een aantal keer moeten breken. Ik heb het gevoel dat we veel druk hebben uitgeoefend en dat we genoeg hebben gezegd om op dit gebied een soort U-turn te forceren. De sport heeft duidelijk gemaakt wat ze denken dat acceptabel is en wat we als coureurs mogen doen. Daar wil ik het graag bijhouden."

School

Norris kan zich dus niet vinden in de regelwijziging. De Brit staat niet alleen op dit punt, meerdere andere coureurs lieten zich immers ook al overduidelijk horen. Norris vervolgt zijn betoog: "Ik denk dat we gewoon mogen zeggen wat we willen en waar we in geloven. Zoals ik al zei, ik weet niet welke straf erop staat en hoe streng ze zullen zijn. Maar, we zijn hier niet op een school. We horen niet over alles te vragen of het wel of niet mag."